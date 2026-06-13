Гедиминас Таранда: Мая Плисецкая се преражда в Кармен
Ние разнасяме великата класика по света, казва създателят и президент на Имперския руски балет Гедиминас Таранда, руският балетмайстор и солист на Бо...
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Ние разнасяме великата класика по света, казва създателят и президент на Имперския руски балет Гедиминас Таранда, руският балетмайстор и солист на Бо...
Гедиминас Таранда е солист на Болшой театър. Роден е на 26 февруари 1961 година в Калиниград в семейство на военен и счетоводителка. Баща му е бил лит...