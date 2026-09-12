Местният добив ще свали цената на газа с 30%
Местният добив на природен газ може да свали цената му с 30%, каза пред bTV енергийният министър Теменужка Петкова. При наличие на газ у нас страната...
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Местният добив на природен газ може да свали цената му с 30%, каза пред bTV енергийният министър Теменужка Петкова. При наличие на газ у нас страната...
Откриването на газови залежи в Черно море ще направи страната ни енергийно независима, а цената на синьото гориво ще поевтинее. Това обясни председате...
Спирането на проекта "Южен поток" постави пред страната ни проблема как да се избегне възможна газова криза като тази от 2009 г., възникнала в резулта...
Гърция покани Русия да участва в разработването на нефтени и газови находища по гръцкия шелф. Това обяви руският министър на енергетиката Александър Н...
Газпром предлага 2 миларда евро за гръцката ДЕПА