Всичко за Газова Печка

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Газова печка уби дядо

Газова печка уби дядо

Взрив на бутилка в газова отне живота на 75-годишен варненец. Инцидентът е станал в дома му във вторник през нощта около 23 часа, съобщиха от местн...

26 ноември | 14:23
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Жена задигна газова печка

Жена задигна газова печка

Благоевград. Жена успя да отмъкне голяма газова печка от частен дом в Сандански. Първоначално полицаите решили, че това е работа на няколко мъже, но п...

08 ноември | 11:53
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