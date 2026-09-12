Газова печка уби дядо
Взрив на бутилка в газова отне живота на 75-годишен варненец. Инцидентът е станал в дома му във вторник през нощта около 23 часа, съобщиха от местн...
Следете всички новини, анализи и коментари за Газова Печка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Взрив на бутилка в газова отне живота на 75-годишен варненец. Инцидентът е станал в дома му във вторник през нощта около 23 часа, съобщиха от местн...
Бургас. Газова печка подпали английски дом в поморийското село Гълъбец. Тежко пострадал е 59-годишнят собственик на къщата Стивън. Британецът живеел...
Благоевград. Жена успя да отмъкне голяма газова печка от частен дом в Сандански. Първоначално полицаите решили, че това е работа на няколко мъже, но п...