Борисов и Юнкер с изявление за хъб „Балкан“
Искаме енергията да се насочи към България и към цяла Европа, каза председателят на ЕК
Следете всички новини, анализи и коментари за Газов Хъб "балкан". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Искаме енергията да се насочи към България и към цяла Европа, каза председателят на ЕК
Направихме го докато Путин преговаря в Белград
Страната ни инициира тристранна среща с ЕК и Русия за доставките Десетки представители на Европейската комисия, САЩ, Русия, Турция и на над 30 големи...
Техеран се опитва да увеличи ролята си в Южен Кавказ и да намери алтернатива на Турция България да се включи в нов транспортен коридор от Иран през А...
В трасето ще се включат Армения и Грузия, експерти на 4-те държави почват разговори след 14 дни Страната ни да се включи в нов транспортен коридор от...
До 3 млн. куб. метра природен газ на ден ще можем да търгуваме виртуално от 1 юли до 30 септември, обясни за "Стандарт" енергийният експерт проф. Атан...
Правителството на България и Европейската комисия се споразумяха за създаването на съвместна работна група, която да подкрепи развитието на търговска...