Всичко за Газов Хъб "балкан"

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Игри на коридори

Игри на коридори

Техеран се опитва да увеличи ролята си в Южен Кавказ и да намери алтернатива на Турция България да се включи в нов транспортен коридор от Иран през А...

13 юли | 7:00
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