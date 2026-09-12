Природният газ пада поне до юли 2016 г.
Цената на природния газ може да продължи да пада поне до средата на 2016 г. Това коментира вчера председателят на Комисията за енергийно и водно регул...
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Цената на природния газ може да продължи да пада поне до средата на 2016 г. Това коментира вчера председателят на Комисията за енергийно и водно регул...
Добричката фирма "Агропакт" иска да изгради модулен комплекс за термична газификация на биомаса с комбинирано производство в балчишкото село Сенокос....
Добрич. За нова опасност в Добруджа - въглищна газификация, алармират от Гражданска инициатива против проучването и добива на шистов газ по метода "хи...
Есекс. Десетима души бяха ранени при газова експлозия в Есекс, Великобритания, предаде Би Би Си. Петима от поострадалите са в болница, като един е с о...
Сандански. Газификацията на Сандански ще спомогне за намаляване на разходите за отопление с електрическа енергия, повишаване на енергийната ефективнос...
Благоевград. Три фирми се конкурират за обществена поръчка „Проектиране и изграждане газификацията на сградата на община Благоевград и подмяна на котл...
Премиерът обеща на севлиевци, че най-после ще се изкъпят