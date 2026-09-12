Век след нелепата смърт на Божия архитект: Звездата на Гауди изгря на Саграда Фамилия
Папа Лъв XIV благослови Базиликата, символът на Барселона държи рекорда в Испания с над 15 000 посетители на ден
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Папа Лъв XIV благослови Базиликата, символът на Барселона държи рекорда в Испания с над 15 000 посетители на ден
Част от проекта е обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО
Барселона. Испанският архитект Антони Гауди, известен с новаторския си и оригинален стил, загива блъснат от трамвай преди да завърши творението на жив...