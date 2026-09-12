Берлин аплодира Нешка
Нешка Робева и Владо Щерянов даваха автографи и се снимаха с десетки сънародници в Културния ни център в Берлин
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Нешка Робева и Владо Щерянов даваха автографи и се снимаха с десетки сънародници в Културния ни център в Берлин
Група „Остава" тръгва на акустичен гастрол в началото на следващата година. Свилен и сие ще придружават музикантите от струнен квартет „Сапаев", с кой...
Стара Загора. С гастроли във Франция, традиционният фестивал на оперното и балетно изкуство и куп премиерни спектакли ще ознаменува юбилейния си твор...
Драматичен театър „Никола Вапцаров" – Благоевград поема на турне из страната броени дни след финалната завеса на театралния фестивал „ТАРА-РА-БУМБИЯ"....
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