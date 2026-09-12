Австрийски триумф преди световното
Крийхмайер спечели супергигантския слалом в Гармиш-Партенкирхен, Матиас Майер е втори
Следете всички новини, анализи и коментари за Гармиш. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Крийхмайер спечели супергигантския слалом в Гармиш-Партенкирхен, Матиас Майер е втори
Асът ни постигна 16-и резултат
Тежки падания за олимпийските шампионки Вики Ребенсбург и София Годжа
Бриноне с нов подиум в скоростните дисциплини
Французинът взе петия за сезона гигантски слалом за Световната купа в алпийските ски
Обилният снеговалеж е причината за крайното решение на ФИС
Водещият български ски скачач Владимир Зографски премина успешно днес квалификацията в Гармиш-Партенкирхен (Гер), където се провежда втория турнир от...