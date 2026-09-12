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"Валенсия" уволни Гари Невил

"Валенсия" уволни Гари Невил

Бившият защитник на "Манчестър Юнайтед" и Англия Гари Невил бе уволнен като треньор на "Валенсия". Новината идва по-малко от четири месеца след назнач...

30 март | 18:09
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