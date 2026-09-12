Големи промени в БНТ заради Иван Гарелов
Нова програма по порвод кончината на легендата
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Нова програма по порвод кончината на легендата
Ситуацията с легендарния журналист е сложна
Коя е причината да падне по стълбите в хотела
Битката продължава
Големият журналист разкрива болката си в ефир
Хубаво е, че връща парите. Ще ги вложи в кампанията за преизбирането за шеф на БНТ
Така смята журналистът Иван гарелов
Коментар за изборите на Иван Гарелов
Иван Гарелов е популярен български журналист и телевизионен водещ. През 1972 г. започва работа в БНТ, където дълги години води политическо-информацион...