БНБ дължи обезщетение на вложителите в КТБ
Българската народна банка (БНБ) дължи обезщетение на вложителите с гарантирани депозити в Корпоративна търговска банка (КТБ) за това, че над 5 месеца...
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Българската народна банка (БНБ) дължи обезщетение на вложителите с гарантирани депозити в Корпоративна търговска банка (КТБ) за това, че над 5 месеца...
Изплащането на гарантираните депозити ще започва до 7 дни Държавата да гарантира влогове и до 250 000 лева, предвижда нов закон. Сега при банков фали...
София. След като фондът за гарантиране на депозити направи преглед на възможностите си за изплащане на гарантираните депозити до 100 000 евро и да си...