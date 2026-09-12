Обидно ниски! Професор разпердушини заплатите в България
Увеличаването на минималната заплата си е принцип, просто у нас най-после се възприе
Следете всички новини, анализи и коментари за Гарабед Минасян. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Увеличаването на минималната заплата си е принцип, просто у нас най-после се възприе
Ще се намали подоходното изоставане на българите, твърди Минасян
Маастрихтските критерии са най-видимите и явни показатели за влизане в еврозоната
Нужен ни е стабилен икономически ръст от 4-5%, за да наваксаме загубите от кризата
Протестиращите не могат да наложат ново управление, казва проф. Гарабед Минасян