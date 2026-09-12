Левски купил ганаец от Швеция
25-годишният Насиру Мохамед се разбрал със "сините"
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25-годишният Насиру Мохамед се разбрал със "сините"
Нана Ампома пред договор с шампионите
Ганайският нападател на "Левски" Франсис Нар е досущ като звездата на "Милан" Марио Балотели - труден характер и много талант. Това стана ясно от думи...
"Левски" видя голям зор, докато се уреди с първото си ново попълнение от чужбина. "Сините" се бяха договорили предварително с Франсис Нар, но нещата с...