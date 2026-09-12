Всичко за Галя Щърбева

Следете всички новини, анализи и коментари за Галя Щърбева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно Култура
Лора се втали за "Комбина"

Лора се втали за "Комбина"

Крумова и Галя Щърбева стартират утре като дует Лора Крумова чувствително се втали след раждането на синчето си. Мотивацията й определено бе много си...

12 март | 20:10
0 коментара
18233
Дърпат Галя Щърбева в bTV

Дърпат Галя Щърбева в bTV

Галя Щърбева, една от емблемите на Нова, която в момента е в майчинство, щяла да се прехвърли в bTV. Това ще бъде поредната битка от войната за кадри....

04 април | 20:55
0 коментара
9471
Галя Щърбева стана майка

Галя Щърбева стана майка

София. Днес водещата на Новините на Нова телевизия Галя Щърбева стана майка, съобщиха от медията. Тази сутрин Галя роди момиченце - Калина. Галина Щъ...

16 януари | 13:21
0 коментара
20946