Бомба в Нова тв! Любима водеща се връща на екран
Галя Щърбева подновява документалната поредица „Да хванеш гората“
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Галя Щърбева подновява документалната поредица „Да хванеш гората“
Галя Щърбева замества Алекс Кръстева в "Тази събота и неделя"?
Крумова и Галя Щърбева стартират утре като дует Лора Крумова чувствително се втали след раждането на синчето си. Мотивацията й определено бе много си...
Публицистичното предаване на приятелките ще върви по Нова всяка събота "На шестия ден" ще се казва публицистичното предаване, на което Лора Крумова и...
Галя Щърбева, една от емблемите на Нова, която в момента е в майчинство, щяла да се прехвърли в bTV. Това ще бъде поредната битка от войната за кадри....
София. Днес водещата на Новините на Нова телевизия Галя Щърбева стана майка, съобщиха от медията. Тази сутрин Галя роди момиченце - Калина. Галина Щъ...
Тв водещите са добри приятелки от години