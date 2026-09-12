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Драган Милев показва рисунки, пластики и скулптури в „Сезони“, а откриването беше гарнирано с джем сешън
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Драган Милев показва рисунки, пластики и скулптури в „Сезони“, а откриването беше гарнирано с джем сешън
"Сезони" представя майстори от различни поколения
Властта отново е на прицел - разобличена и осмяна в новата изложба "113" на някои от най-добрите ни карикатуристи, наредена в галерия "Сезони". Сатири...
"Библейски образи и мотиви" се нарича изложбата, която ще бъде открита на 14 януари в елитната столична галерия "Сезони". Експозицията представя скулп...
29 от най-добрите родни художници от всички генерации и жанрове са представени с прекрасни творби в елитната столична галерия "Сезони". Мениджърът Мар...