Жени Калканджиева отпразнува зрелищен юбилей с Galaxy Fashion Show
На 20-ти февруари една от най-красивите и успешни бизнес дами в България посрещна повече от 500 госта и отбеляза 30-тия рожден ден на модната с...
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На 20-ти февруари една от най-красивите и успешни бизнес дами в България посрещна повече от 500 госта и отбеляза 30-тия рожден ден на модната с...
Стартира и първата академия за инфлуенсъри