Отново смърт на пътя. Загина 15-годишно момче
Взело колата на баща си, случаят се разследва
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Взело колата на баща си, случаят се разследва
От полицията съобщиха, че има един задържан за сбиването, който е от с. Галата
24-годишният състезател на "Вихрен" (Сандански) Венцислав Айдарски спечели за трети път плувния маратон "Галата - Варна". В надпреварата днес се включ...
Рекорден брой плувци се очакват в поредното юбилейно издание на плувния маратон Галата – Варна. 75-ият старт на най-старото плувно състезание от подоб...
Варна. Жители на варненския квартал "Галата" протестираха срещу започналата сеч в защитената местност в района на плажа заради построяването на заведе...
По половин хилядарка за победителите по море от нос Галата до Варна