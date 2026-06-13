Нов тоалетен скандал в шаха
Шампионът на Грузия по шахмат Гайоз Нигалидзе беше дисквалифициран от турнира в Дубай заради това, че е сверявал ходовете си с приложение на своя смар...
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Шампионът на Грузия по шахмат Гайоз Нигалидзе беше дисквалифициран от турнира в Дубай заради това, че е сверявал ходовете си с приложение на своя смар...