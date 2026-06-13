Всичко за Гайоз Нигалидзе

Следете всички новини, анализи и коментари за Гайоз Нигалидзе. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Нов тоалетен скандал в шаха

Нов тоалетен скандал в шаха

Шампионът на Грузия по шахмат Гайоз Нигалидзе беше дисквалифициран от турнира в Дубай заради това, че е сверявал ходовете си с приложение на своя смар...

13 април | 20:40
0 коментара
49014