Всичко за Гаджев

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Гаджев отива в Израел

Гаджев отива в Израел

Владимир Гаджев е много близко до трансфер в "Макаби" (Хайфа). От израелския клуб не крият интереса си към него и вече няколко пъти са разговаряли с х...

30 януари | 12:00
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Турци оглеждат Гаджев и Туре

Турци оглеждат Гаджев и Туре

София. Турският елитен "Ризеспор" проявява интерес към четирима играчи от българското първенство, пише сайтът fotospor.com. Мениджъри са наблюдавали в...

20 декември | 19:31
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