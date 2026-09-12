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Г20 започна преговори в Китай

Г20 започна преговори в Китай

Ръководителите на Г20 започнаха днес преговори в град Ханчжоу, Южен Китай. Отговорите на следващите пет въпроса, обобщени от АФП, ще помогнат да се ра...

04 септември | 11:45
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