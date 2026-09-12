САЩ и Русия не се договориха за Сирия
Американският държавен секретар Джон Кери се е срещнал днес с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на срещата на Г-20 в китайския град Хан...
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Американският държавен секретар Джон Кери се е срещнал днес с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на срещата на Г-20 в китайския град Хан...
Окончателното урегулиране на конфликта в Сирия може да бъде постигнато само чрез политически средства. Това заяви днес президентът на Русия Владимир...
Американският президент Барак Обама увери турския си колега Реджеп Ердоган, че САЩ ще му помогнат да изправи пред съда виновните за осуетения държавен...
Ръководителите на Г20 започнаха днес преговори в град Ханчжоу, Южен Китай. Отговорите на следващите пет въпроса, обобщени от АФП, ще помогнат да се ра...
Китай настоява държавите, които участват в срещата на Г20 тази година, да представят списък с потенциални терористи и терористични групи, които могат...
"Известно е, че ЕС и България торпилираха реализацията на „Южен поток" и не ни позволиха да реализираме този проект, макар че той напълно отговаряше н...
София. Турция днес поема председателството на големите икономики Г-20 за първи път в историята сис обещанието да се бори с неравенството по света по в...
Санкт Петербург. Лидерите на страните, членки в срещата на Г-20, потвърдиха разделението в позициите си по повод драматичните събития в Сирия, предаде...
Стрелна. Руският държавен глава Владимир Путин предложи в изказването си на срещата на Г20 в дневния ред да бъдат включени и наболелите въпроси на меж...