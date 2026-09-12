Арест за футболен съдия на оргия с проститутки и наркотици
Славко Винич е задържан около босненския град Билин
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Славко Винич е задържан около босненския град Билин
Футболния съдия Георги Тодоров (35+ на снимката) загуби финала на Carpet MAX Tennis Tournament, част от календара на НТЛ, който се проведе на кортовет...
Футболен съдия помага на деца бежанци. 30-годишният Васимир Ел Хатиб е израснал в Плевен. Майка му е българка, а баща му - сириец. Живее сам в Българи...
Потресаващо писмо на прощаване пусна елитният рефер Калин Людмилов. Той нападна ярсотно БФС и Съдийската комисия. Ето го и текстът: "Стоп, стига, кра...