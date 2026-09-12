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Фургон изгоря на паркинг

Фургон изгоря на паркинг

Хасково. Фургон изгоря на паркинг край Харманли. Съоръжението било обгърнато в пламъци, тръгнали от сухи треви наоколо. Въпреки намесата на харманлийс...

10 октомври | 13:15
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