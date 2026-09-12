Всичко за Фъргюсън

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31 ареста за нощ във Фъргюсън

31 ареста за нощ във Фъргюсън

Поредната нощ на протести в американското градче Фъргюсън, Мисури, завърши с двама ранени и 31 арестувани, съобщиха местните власти. Изпращането на на...

19 август | 18:25
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