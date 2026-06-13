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Гърция ни извива ръцете

Гърция ни извива ръцете

Гръцка пропаганда вбеси премиера Бойко Борисов. Издание от Атина си позволи да си измисли изказване на българския министър-председател. "Не е възможно...

21 март | 7:50
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