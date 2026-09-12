Геният Гоя в Квадрат 500
Изложбата „Сънища на будния разум“ продължава до 21 октомври
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Изложбата „Сънища на будния разум“ продължава до 21 октомври
Драма в музея "Прадо" в Мадрид
Севиля. На 88 години днес почина една от най-големите аристократични особи в Испания, а и в цяла Европа - херцогиня Кайетана де Алба, изключително зам...