Всичко за Франсис Пикабия

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Картини носят 220% печалба

Картини носят 220% печалба

Колекционери инвестират в млади творци с надеждата някой да постигне голям успех Картина на замислена млада жена, нарисувана от френския художник Фра...

07 юни | 19:35
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