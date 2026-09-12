Лампард взема дома на Де Ниро
Франк Лампард удари отново в земята вечния си конкурент Стиви Джи. Този път с дом. Капитанът на "Ливърпул" се похвали с царски имот, в който ще живее...
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Франк Лампард удари отново в земята вечния си конкурент Стиви Джи. Този път с дом. Капитанът на "Ливърпул" се похвали с царски имот, в който ще живее...
Манчестър. Франк Лампард призна, че е отворен към идеята да удължи престоя си под наем в Манчестър Сити. Английският полузащитник е собственост Ню Йор...
Ню Йорк. Бившият полузащитник на Челси Франк Лампард официално стана част от тима от американския футболен елит, след като подписа договор за две годи...
Лондон. Полузащитникът на Челси Франк Лампард обяви, че напуска клуба, с което слага край на 13-годишния си период на "Стамфорд Бридж". Договорът на Ф...
Убиецът Калцоне бил тартор в агитката на "Наполи" Интересен казус разглежда съдът в Неапол. Адвокатите на мафиотите Крамин Пагано, Кармин Амато и Рит...
Бутилка родно оряховско вино получи звездата на "Челси" Франк Лампард след победата над "Сток". Тя му беше подарена от пратеника на Novsport.com в Лон...
Лондон. Челси остана без Франк Лампард и Бранислав Иванович до края на януари, новината потвърди мениджърът на тима Жозе Моуриньо. Португалският спец...
Лондон. Легендата на "Челси" Франк Лампард ще играе за "сините" и през следващия сезон, след като се разбра с ръководството на клуба за едногодишно уд...