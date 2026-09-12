Всичко за Francofolies

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Благоевград е „Francofolies”

Благоевград е „Francofolies”

Великите „Джипси кингс" дават старт на шоуто Благоевград е „Francofolies"! Дългоочакваният ден настъпи, днес е стартът на второто издание на фестивал...

17 юни | 8:51
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Gipsy Kings откриват Francofolies

Gipsy Kings откриват Francofolies

ZAZ и Nouvelle vague пеят на 18 юни, входът на фестивала е свободен Едни от най-популярните френски музиканти по света „Gipsy Kings" /Джипси Кингс/ щ...

11 май | 7:05
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Благоевград е Francofolies

Благоевград е Francofolies

Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов официално откри в четвъртък в 18,00 часа фестивала „Francofolies". Това е едно от най-големите музикални...

25 септември | 7:18
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