Зумба флашмоб с Рамон Мартинес на Francofolies 2023 в Пловдив
Енергичният еквадорец заформя масови танци преди GENTE DE ZONA на 17 юни
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Енергичният еквадорец заформя масови танци преди GENTE DE ZONA на 17 юни
Мнозина се снимаха за спомен пред символа на Париж
Френска уличка бе създадена в Благоевград в навечерието на едно от най- мащабните музикални събития - „Francofolies.Благоевград". Тя пресъздава символ...
„Обожаваме българския фолклор. Музиката ви е уникална. Не разбираме думите, но усещаме музиката ви със сърцата си". Това споделиха на пресконференция...
Великите „Джипси кингс" дават старт на шоуто Благоевград е „Francofolies"! Дългоочакваният ден настъпи, днес е стартът на второто издание на фестивал...
ZAZ и Nouvelle vague пеят на 18 юни, входът на фестивала е свободен Едни от най-популярните френски музиканти по света „Gipsy Kings" /Джипси Кингс/ щ...
Едни от най-обичаните съвременни френски музиканти от „Nouvelle vague" /Нувел ваг/ и ZAZ са хедлайнерите на тазгодишното издание на фестивала "Franco...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов официално откри в четвъртък в 18,00 часа фестивала „Francofolies". Това е едно от най-големите музикални...