Вежди Рашидов се поклони на гроба на папа Франциск
Той е в Рим за своята представителна изложба от 28 рисунки и 8 скулптури
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Той е в Рим за своята представителна изложба от 28 рисунки и 8 скулптури
Не е обявена дата на излизане на продукцията на екран
Какво се случи?
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Негово Светейшество папа Франциск беше истински приятел на България, отбеляза премиерът
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Папа Франциск продължава спазвания през целия му живот ангажимент към скромност, смирение и по-лична връзка с вярата
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Започна поклонението пред тленните останки на папата
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Тръмп заяви в публикация в социалните мрежи: "Очакваме с нетърпение да бъдем там!"
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