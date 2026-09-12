Община Казанлък ни кани да се включим във фотоконкурса „Бузлуджа през обектива на времето”
Наградите от фотоконкурса ще бъдат връчени по време на официалното откриване на фестивала "OPEN BUZLUDZHA"
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Наградите от фотоконкурса ще бъдат връчени по време на официалното откриване на фестивала "OPEN BUZLUDZHA"
Инициативите на Община Стара Загора включват фотоконкурс за сватбени снимки, срещи с двойки с над 60-годишен брак и специални подаръци за младоженци,...
Министър Цоков: Включваме фотографията в националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта"
Конкурсът е отворен за участие от 00:01 BST на 1 ноември до 23:59 на 12 декември 2022 г.
Големият победител в конкурса е Цветелин Илиев, със снимката „Планинари“
Добруджанското село Срацимир с призив: "Снимай Срацимир и спечели награда!"
Отличиха талантливи ученици във фотоконкурс "Аз снимам моята България". Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева ги награди...
Младежкото обединение на БСП обяви фотоконкурс по повод 70 години от победата над фашизма и Деня на Европа - 9 май. За целта е създадена фейсбук стран...
Българинът Ясен Георгиев спечели категория в изключително престижен фотоконкурс. Неговата снимка покори раздел "Туризъм" от тазгодишното издание на So...
Русе. С над 150 снимки професионалисти и любители на фотографското изкуство участват в конкурса "Запази духа на Русе". Авторите са на възраст от 14 до...
Благоевград. Страхотна снимка на IT специалист от община Струмяни бе отличена на престижен фотоконкурс. Фотосът „Кукерски танц" на Стоян Петков грабна...