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Лютаков избира кадри от Русе

Лютаков избира кадри от Русе

Русе. С над 150 снимки професионалисти и любители на фотографското изкуство участват в конкурса "Запази духа на Русе". Авторите са на възраст от 14 до...

10 август | 18:55
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