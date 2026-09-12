Край! Фотографка превзе Румен Радев /СНИМКИ/
Президентът реши да застане пред обектива
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Президентът реши да застане пред обектива
Тя е на седмото небе от вниманието
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