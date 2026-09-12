Такъв късмет имат само 1% от хората. Момиче засне рядко животно (СНИМКА)
Една невероятна история
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Една невероятна история
Сега LSST се намира в работилница близо до Сан Франциско, където е сглобяван през последните седем години
Появи се една най-бързите камери в света, която може да прави по-добри снимки от всякога. Камерата дори заснема неврони. Тази иновация може да помогн...
Виена. Милионният фотоапарат "Лайка", модел "М3 Chrom", беше купен за 840 000 евро на търг във Виена, организиран от галерия "Вестлихт". Апаратът е о...
Вашингтон. Младата старт-ъп компания Panono започва кампания, за да финансира производството на фотоапарат, който се хвърля във въздуха, съобщава CNet...