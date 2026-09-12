Всичко за Фортисимо Фест

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Дъждът не спря Фортисимо

Дъждът не спря Фортисимо

Дъждът не успя да провали "Фортисимо фест", за който трябваше да гърмят фойерверки пред Народния театър в петък. Концертът бе преместен в зала "Българ...

14 септември | 19:55
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