Дъждът не спря Фортисимо
Дъждът не успя да провали "Фортисимо фест", за който трябваше да гърмят фойерверки пред Народния театър в петък. Концертът бе преместен в зала "Българ...
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Дъждът не успя да провали "Фортисимо фест", за който трябваше да гърмят фойерверки пред Народния театър в петък. Концертът бе преместен в зала "Българ...
Максим излиза по чорап за шест концерта из страната
Концерти започват на 30 август от Бургас, финалът е на 15 септември в Пловдив