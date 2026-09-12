Ford Mustang - "спортист" №1 по продажби
Клиентите по света превърнаха Ford Mustang в най-продавания спортен автомобил в света за първите 6 месеца на годината. Това показват данните за глобал...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ford Mustang. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Клиентите по света превърнаха Ford Mustang в най-продавания спортен автомобил в света за първите 6 месеца на годината. Това показват данните за глобал...
За първи път представената преди 50 г в САЩ американска легенда Ford Mustang излиза официално на европейските пазари. Най-новото поколение на автомоби...
Чикаго. Тази година се навършва половин век от пускането в продажба на първата серия Ford Mustang. Легендарният спортен автомобил, чиито класически и...