Култова рок група: На нашите концерти само с ваксина!
Такова изискване имат Foo fighters
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Такова изискване имат Foo fighters
Вокалистът на Foo Fighters Дейв Грол счупи крак малко след началото на концерта на бандата в Швеция. Звездата на рок групата обаче не позволи на инцид...
Foo Fighters са първият обявен хедлайнер на фестивала в Гластънбъри за 2015 година. Това обявиха от бандата, а новината бе потвърдена и от организатор...
Сиатъл. Водената от Дейв Гроу рок банда Foo Fighters обяви множество дати от голямото си предстоящо турне за промотиране на последния албум „Sonic Hig...
Рокаджиите от Foo Fighters представиха новото си парче - „Something From Nothing". Чисто новият сингъл се появи вчера, информира още Z-Rock. Песента...
Сиатъл. Вече е официално. Новият албум на рокаджиите от Foo Fighters трябва да излезе през есента на 2014 година. Новината потвърдиха от бандата. Все...
Ню Йорк. Рок бандата от САЩ Foo Fighters не е свирила на живо от септември 2012 г., когато за последно изнесе концерт в Ню Йорк. Сега музикантите от г...
Калифорния. Foo Fighters са започнали работа по нов албум, новината разкри китаристът Крис Шифлет за Rolling Stone. Музикантът потвърди, че групата ре...