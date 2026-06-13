Борисов: Нямаше да има правителство, ако бяхме егоисти
Истинско щастие е да сме обединени. Ако не бяхме превъзмогнали егото си, личните си конфликти, нямаше да има правителство сега, нямаше да са пуснати в...
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Истинско щастие е да сме обединени. Ако не бяхме превъзмогнали егото си, личните си конфликти, нямаше да има правителство сега, нямаше да са пуснати в...