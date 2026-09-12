Промени във Фонда за гарантиране на влоговете
Избраха нов заместник-председател
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Избраха нов заместник-председател
Достигаме жизнения стандарт в ЕС в рамките на това поколение, прогнозира институцията Световната банка ще отпусне на България два кредита за общо 550...
Не бързайте да теглите депозитите си, те са на разположение цели 5 години, казва шефът на Фонда за гарантиране на влоговете Радослав Миленков - Най-н...