Инспектират проекти, финансирани с европейски средства в мините
Задоволство от видяното и изпълнението на проектите, финансирани с европейски средства на територията на "Мини Марица-изток” е изразила делегация на Е...
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Задоволство от видяното и изпълнението на проектите, финансирани с европейски средства на територията на "Мини Марица-изток” е изразила делегация на Е...
София. „Топлофикация"- София спечели 21, 5 млн. евро безвъзмездна помощ от Международния фонд „Козлодуй", съобщиха от Столична община. Парите са за ше...
Нови 31 обществени сгради ще бъдат рехабилитирани и санирани с пари от Международен фонд "Козлодуй". Днес ще бъдат връчени 16-те споразумения, които щ...