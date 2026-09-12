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Флотът ни се сдоби с "Долфин"

Флотът ни се сдоби с "Долфин"

Френският хеликоптер е втора ръка. Може да се ползва и за борба с незаконния трафик на хора, оръжие и стоки, търсене и спасяване, авиомедицинска еваку...

06 декември | 21:51
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