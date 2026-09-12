Руска заплаха за България! Проговори американски дипломат
Украйна е спряла Русия в Черно море, когато тя е била на път да установи пълен оперативен контрол над региона
Следете всички новини, анализи и коментари за Флот. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Украйна е спряла Русия в Черно море, когато тя е била на път да установи пълен оперативен контрол над региона
Индийският флот е призовал пиратите да се предадат и да освободят кораба и всички цивилни
Според него има шест стъпки, които могат да доведат до превръщането на конфликта в Трета световна война
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов също отправи приветствие към младите офицери
Президентът се обърна към участниците в ученията „Синя родина-2021“
Москва и Пекин са се превърнали в "решителни съперници" на Вашингтон
Руският Черноморски флот го следи
Френският хеликоптер е втора ръка. Може да се ползва и за борба с незаконния трафик на хора, оръжие и стоки, търсене и спасяване, авиомедицинска еваку...
Свръхдраматизира се целият разговор, каза дипломат №1 по повод на това как да бъде форматирано засиленото присъствие на НАТО в Черноморския басейн Та...
Флотът е нация в нацията, той е част от нашият живец. Енергиен поток на обществото ни. Не случайно поезията се тъче от енергията на морските вълни, а...
Откриха два германски разрушителя от Първата световна война. Корабите са прекарали десетилетия, забравени в пристанището на английския град Портсмут,...
САЩ и Румъния ще проведат в Черно море военноморски учения, в които ще се тренира борба срещу подводници, предаде РИА Новости. „Американските и румън...
Шестте арабски монархии от Залива - Катар, Саудитска Арабия, Кувейт, Оман, ОАЕ и Бахрейн, решиха да създадат обща полиция и военноморски сили. Решение...
Италианските власти конфискуваха луксозни вили и хотел на Аркадий Ротенберг Италианските власти са иззели имущество за 30 млн. евро на компании, конт...
Предстои и строежът на втора военноморска база в Черно море Русия има намерение да добави към черноморския си флот нови 80 кораба до 2020 г., заяви в...
Два изтребителя F/A-18 Hornet от Carrier Air Wing 17 на американския самолетоносач USS Carl Vinson (CVN 70) са се разбили в 5:40 часа местно време в п...
Черноморският флот, който е базиран в анексирания украински полоустров Крим, ще бъде засилен, предаде АФП. "Днес започнахме да развиваме мощен Черном...
Кайро. Франция подписа първия си голям договор с Египет за последните 20 години за доставката на четири военноморски фрегати. Договорът е на стойност...
Ракетоносецът "Доналд Кук" е с усъвършенствани системи и е част от ракетния щит над Европа
Преди 21 години наш капитан пуска послание, то доплава до Пърт