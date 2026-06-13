Избират нов шеф на „Пирин”
Управителят на Общински футболен клуб „Пирин" Николай Петрунов подаде оставка след влизането на отбора в „А"-група. Заради това председателят на общин...
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Управителят на Общински футболен клуб „Пирин" Николай Петрунов подаде оставка след влизането на отбора в „А"-група. Заради това председателят на общин...