Правителството отпусна 25 млн. лв за физкултурни салони
Днес е един прекрасен ден за нас, за българските деца, за българския спорт, защото започваме реализирането на една програма, която не е правена в Бълг...
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Днес е един прекрасен ден за нас, за българските деца, за българския спорт, защото започваме реализирането на една програма, която не е правена в Бълг...