Всичко за Физкултура

Следете всички новини, анализи и коментари за Физкултура. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Образование СтандАРТ
2 млн. за физкултура

2 млн. за физкултура

Държавата ще отпусне допълнителни 2,5 млн. лева за физкултура и спорт за учениците, става ясно от проект, публикуван на сайта на МОН. Парите ще помогн...

07 декември | 18:55
0 коментара
27230