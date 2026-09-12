Сбогом, коремни преси, здравей, 30 метра бягане!
МОН свали стандарта за физкултура, 30% от учениците не покриват нормативите
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МОН свали стандарта за физкултура, 30% от учениците не покриват нормативите
Децата ще бягат на по-малки разстояния и няма да правят коремни преси
Държавата ще отпусне допълнителни 2,5 млн. лева за физкултура и спорт за учениците, става ясно от проект, публикуван на сайта на МОН. Парите ще помогн...