НАП бие аларма за данъците! Изтича ключов срок
Физическите лица също декларират дължими данъци
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Физическите лица също декларират дължими данъци
Промоционалната кампания за внасяне на левове по сметка и в депозити без такса продължава до 31.10.2025 г.
Както и досега, услугата ще бъде налична на каса без ограничение за внесената сума
До 31 декември 2025 г., Fibank (Първа инвестиционна банка) освобождава своите клиенти - физически лица от такса за внасяне в левове на каса по депоз...
Данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2024 г., приключва на 30 април
НАП ще публикува предварително попълнените данъчни декларации за физическите лица
Банките-партньори временно няма да приемат заявления до официалното приемане на промените в бюджета на програмата
С решение на МС се увеличават лимитът на безлихвените заеми и срокът за кандидатстване
От правната комисия дадоха зелена светлина на промяна в закона
Кодът вече ще бъде с 9 знака, а не с 10, както досега
Физическите лица правят годишно изравняване на осигуровките до края на април
Попълнените предварително декларации за доходите на физически лица ще бъдат достъпни в портала за е-услуги
Това сочи справка на НАП
Заради започващите великденски празници крайният срок изтича на 30 април
Добрич. За пореден път на вниманието на финансовото министерство общините ще поставят искането си част от данъка върху доходите на физическите лица да...
Връщат на бедните 150 милиона след година