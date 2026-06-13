Упражнения за стегнато тяло в домашни условия
Твърде заети сте да ходите на фитнес, да карате колело или да правите друг вид упражнения извън дома? Имаме алтернатива за вас - тренировки в домашни...
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Твърде заети сте да ходите на фитнес, да карате колело или да правите друг вид упражнения извън дома? Имаме алтернатива за вас - тренировки в домашни...
Красен Кралев призова фитнес инструкторите да направят асоциация и да посочат критериите, по които да бъдат лицензирани фитнес центровете у нас, и как...