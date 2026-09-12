Нови рокади в НАП
Главна дирекция „Фискален контрол“ на приходната агенция от днес е с ново ръководство
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Главна дирекция „Фискален контрол“ на приходната агенция от днес е с ново ръководство
Звеното "Фискален контрол" в НАП пресече опит за фиктивен износ на 13 тона имитиращ продукт с растителни мазнини. При проверка на камион, превозващ фа...
Усъвършенстват единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски
София. Мобилни екипи ще спират влизащите в страната камиони от Румъния и Гърция и ако превозват стоки с голям риск да ощетят бюджета, ще им поставят п...