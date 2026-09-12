Firefox с нова функция за бисквитките
Промяната в дизайна, наречена „Пълна защита на бисквитките“, има за цел да осигури подобрена защита срещу онлайн проследяване
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Промяната в дизайна, наречена „Пълна защита на бисквитките“, има за цел да осигури подобрена защита срещу онлайн проследяване
София. Yahoo ще се превърне в търсачка по подразбиране в уеб браузъра Firefox. Това партньорство бе обявено вчера от компанията, която допълни, че сде...
Mozilla обяви, че добавя към браузъра си услуга за видеоразговори, наречена Hello, пише CNET. Технологията, която е интегрирана в тестовата версия на...
Фирмите, които ще произвеждат устройствата, са LG, Китай ZTE и Huawei.