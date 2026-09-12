Всичко за Firefox

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Търсим във Firefox чрез Yahoo

Търсим във Firefox чрез Yahoo

София. Yahoo ще се превърне в търсачка по подразбиране в уеб браузъра Firefox. Това партньорство бе обявено вчера от компанията, която допълни, че сде...

20 ноември | 14:34
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Видеоразговори и през Firefox

Видеоразговори и през Firefox

Mozilla обяви, че добавя към браузъра си услуга за видеоразговори, наречена Hello, пише CNET. Технологията, която е интегрирана в тестовата версия на...

17 октомври | 17:35
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