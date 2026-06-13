Гуруто на Ружа Игнатова пристигнал в Америка с елегантен костюм и $2 в джоба
Карло Понци създаде първата финансова пирамида преди повече от век
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Карло Понци създаде първата финансова пирамида преди повече от век
Арестувани са собствениците и служители на добилата от години печална слава „Глобал Маркетс“
Иззети са множество документи, мобилни телефони и сим карти, устройство за заглушаване на мобилни сигнали, както и луксозни автомобили - три мерцедес...
Примамвали са с акции, чиято стойност ще поскъпне тройно. 200 измамени, един - с милион.
Петър Игнатиев, финансов анализатор Проектното финансиране, каквато е всъщност дейността на SPV компаниите, е на практика високо рискова дейност, коя...