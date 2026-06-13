Кабаков свири и финала за Купата
Реферът ръководи преди дни и вечното дерби
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Реферът ръководи преди дни и вечното дерби
ЦСКА-София взима 6000 пропуска за сектор А и Г, а Локо (Пд) още толкова за Б и В
Местят финала за 18 май
Привържениците на ЦСКА от сектор "Г" обявиха специален дрескод за финалния мач от турнира за Купата на България срещу "Монтана". Ето съобщението на "...
Чудовищна опашка се изви на стадион "Георги Аспарухов" за последните 600 билети, отпуснати на "Левски" за финала за купата в събота срещу "Черно море"...