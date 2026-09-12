Банско ремонтира селско читалище по проект с Македония
Благоевград. Читалището в село Филипово ще бъде реконструирано от община Банско. Договорът за ремонтните дейности бе подписан, той е по проект „Обща к...
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Благоевград. Читалището в село Филипово ще бъде реконструирано от община Банско. Договорът за ремонтните дейности бе подписан, той е по проект „Обща к...
Банско. Започнаха строително - монтажните работи по изграждане и подновяване на тротоарите в селата Места и Филипово. Дейностите се изпълняват по прое...
Филипово. Петима младежи от село Филипово нападнаха палатковия лагер на четирима мъже от село Господинци в Родопите. Екшънът е станал малко след полун...
Благоевград. Дългогодишните проблеми с водоснабдяването на село Филипово са на път да останат само спомен. Община Банско вече е изготвила проект за от...