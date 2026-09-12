Модният диктатор Филип Плейн покани българин в дома си (СНИМКА)
Честта се падна на модиня инфлуенсър Пит Андрейчев
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Честта се падна на модиня инфлуенсър Пит Андрейчев
Дизайнерът уволнил гей
Филип Плейн и новото му гадже Мадалина Генеа
Певици и нощни пеперуди се омешаха на фешън парти Родопска гайда развълнува снощи Филип Плейн на пъпа на София. Световноизвестният маестро на стила...
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Статуи на Буда и китайски вази са сред акцентите в разкошната къщаСветовноизвестният дизайнер комбинира класика и авангард в интериорите на имението с...