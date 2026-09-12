Всичко за Филип Плейн

Следете всички новини, анализи и коментари за Филип Плейн. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Чудесата на България Култура
Слави пя за Филип Плейн

Слави пя за Филип Плейн

Слави Трифонов пя специално за един от най-престижните модни дизайнери. Снощи Филип Плейн гостува в неговото шоу и изтъкна, че съжалява за това, че не...

23 октомври | 9:28
0 коментара
3757
Черепите на Филип Плейн

Черепите на Филип Плейн

Статуи на Буда и китайски вази са сред акцентите в разкошната къщаСветовноизвестният дизайнер комбинира класика и авангард в интериорите на имението с...

21 август | 21:10
0 коментара
20781